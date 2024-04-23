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April 23 2024 - 11:00

ارتفاع أسعار الذهب وسط هدوء مخاوف الشرق الأوسط

منذ 25 mins 23 April، 2024
Gold Stability
غير مصنف

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لكنها تظل قرب أدنى مستوياتها في أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة مع انحسار مخاوف نشوب توتر أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وخفض الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2333.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 0116 بتوقيت غرينتش. ولم تتغير العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2346.70 دولار للأوقية.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.31 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 919.05 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1007.58 دولار.

المصدر: رويترز

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