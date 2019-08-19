“هواوي” تخطط لضربة قاتلة لأبرز خدمات “غوغل”

كشفت تقارير صحفية أن شركة “هواوي” الصينية الرائدة، تخطط لتوجيه ضربة “قاتلة” لأحد أبرز وأشهر خدمات “غوغل”.

ونشر موقع “تايمز ناو نيوز” تقريرا حول خطة “هواوي”، من أجل الانتقام من “غوغل” عن طريق الإطاحة بها من عرش تطبيقات الخرائط والملاحة بتطبيقها “غوغل مابس” أو “خرائط غوغل”.

وأشار التقرير إلى أن “هواوي” تجهز لإطلاق تطبيق جديد أطلقت عليه “كيت ماب”، والذي من المتوقع طرحه رسميا في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وستدعم هواوي تطبيقها للخرائط بميزات وتقنيات جديدة متميزة، علاوة على أنه سيكون متاحا بنحو 40 لغة. وسيتيح تطبيق “كيت ماب” إمكانية معرفة ظروف حركة المرور في وقتها الفعل، وإمكانية إيجاد طرق سير بديلة وتغيير المسار بصورة فورية وسريعة.

كما نقل الموقع عن مسؤولين في هواوي قولهم إن تطبيق الخرائط الجديد، سيدعم إمكانية رسم خرائط الواقع المعزز.

وسيكون هذا التطبيق جاهزا للعمل على كل هواتف وحواسيب هواوي، وسيتوافق مع أنظمة تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس” و”هارموني أو إس”.

المصدر: سبوتنك