نصائح تساهم في منع تطور السرطان

أصبح كالوحش الذى يخشاه الجميع ويتوجس منه دائمًا.. ينتشر ليصيب أقرب الناس، وترى آثار أنيابه دائمًا على وجوه وعيون وأجساد ضحاياه.

ولكن رغم شراسته وخبثه يمكنك أن تبقى بعيدًا عن متناول أنيابه إذا ما عرفت ما يجب أن تعرفه عن عدوك الخبيث «مرض السرطان»، وعرفت مناطق الضعف التى يتسلل إليك منها، وطرق الوقاية والعلاج، وغيرها من معلومات تساعدك فى التغلب عليه، وحماية نفسك منه.

6 نصائح تجنبك الإصابة بالسرطان

1 – أوقف التدخين فورا

التبغ رفيق السرطان حيث تم ربط الإصابة به بالعديد من الأنواع كسرطان الرئة والمثانة وعنق الرحم والكلى والبنكرياس والفم، حتى فى حالات التدخين السلبى تزداد احتمالات الإصابة بسرطان الرئة، ويعد وقف التدخين أهم قرار صحى تتخذه فعلا، ويشمل إيقافه البعد عن المدخنين لتقليل التدخين السلبى.

2 – اتباع نظام غذائى صحى

المعدة بيت الداء، وتناول الأطعمة الجيدة من الممكن أن يساهم كثيرا فى وقايتك من الإصابة بالسرطان ويشمل الغذاء الجيد تناول الفاكهة بصورة يومية وبكميات كبيرة إن لم تكن لديك أية موانع صحية أخرى، وتناول الحبوب الكاملة بدلا من الحبوب المكررة.

3 – الحفاظ على وزن مناسب وممارسة النشاط البدنى

الدراسات الحديثة أثبتت أن ممارسة الرياضة تقلل من الإصابة بسرطانات مختلفة منها سرطان الثدى والبروستاتا والرئة والقولون والكلى، وفقا للأطباء فإنه فى كبار السن تكفى 150 دقيقة أسبوعية من الرياضة أى 30 دقيقة لمدة 5 أيام فى الأسبوع ويمكن أن تحدث فرقا كبيرا فى تقليل الإصابة.

4 – حماية نفسك من الشمس

لابد من تجنب الشمس الحارقة ما بين الساعة 10 صباحا و4 عصرا، عدم الخروج إطلاقا فى هذا التوقيت هو الحل الأمثل فإن لم تستطع فالمشى فى الظل، كما أن ارتداء الملابس الطويلة ذات الألوان الزاهية التى تغطى أكبر مساحة من الجلد هو أمر مهم، كما يجب الاستعانة بمضادات أشعة الشمس، والتى لم تعد مجرد رفاهية.

5 – التطعيم

الاهتمام بالحصول على التطعيمات خاصة للفيروسات ضد التهاب الكبد الوبائى الذى يقلل من الإصابة بسرطان الكبد، تطعيم فيروس الورم الحليمى البشرى HPV والذى يقلل الإصابة به عند النساء.

6 – الرعاية الطبية المستمرة

لا تهمل فى صحتك، ويجب عليك الاطمئنان بصورة مستمرة عليها فيما يعرف باسم الفحص الدورى للجسد، الذى من الممكن أن يساعد كثيرا فى الكشف المبكر عن العديد من أنواع السرطانات، وأخيرا تذكر أن الوقاية خير من العلاج، وأن كل عادة بسيطة تطبقها من هذه تزيد من عمرك وتقلل من خطر إصابتك بالسرطان.

أحدث طرق علاج السرطان

الأورام هى نمو الخلايا وانقسامها بصورة غير محدودة، وتقوم هذه الخلايا بتدمير الخلايا المجاورة لها، وهذا هو الورم الحميد، لكن الورم الخبيث له قدرة فائقة على تدمير الخلايا البعيدة، وعلى مدى الشهور الماضية ظهرت أبحاث وابتكارات عديدة لعلاج هذا المرض القاتل تمنح أملا للمرضى فى الشفاء وتخفيف الآلام. وقد سلطت صحيفة الديلى ميل البريطانية الشهر الماضى الضوء على اكتشاف فاكهة جديدة تقضى على السرطان بعد مرور 4 ساعات، واكتشف باحثون أستراليون مركبا يعرف باسم «EBC-46» من محتويات تلك الفاكهة، وتطرحها شجرة نادرة تقع فى شمال غابات كوينزلاند ، وتسمى بـ«Blushwood»، التى تنتمى لعائلة التوت وتقضى على السرطان.

ومن جهة أخرى فإن البوتوكس المستخدم فى إزالة تجاعيد الوجه، له قدرة فائقة فى تعطيل نمو سرطان المعدة، وذلك وفقاً لباحثين فى مركز كولومبيا الطبى، ومن المعروف أن سرطان المعدة هو رابع أنواع السرطان الأكثر شيوعاً حول العالم.

وقد صدقت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية «FDA»، أخيرًا على طرح عقار حديث لعلاج مرض الميلانوما المتقدمة «سرطان الجلد» الذى يسمى «Keytruda»، ويحتوى على المادة الفعالة التى تدعى «pembrolizumb»، وذكر الباحثون أنه يصلح لعلاج المصابين بأميلوما المتقدمة، التى لا تستجيب لأى أدوية أخرى.

المصدر: اليوم السابع