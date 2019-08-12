“أونر فيجين”.. التلفزيون الذكي على طريقة “هواوي”



أفادت تقارير إعلامية متخصصة أن شركة هواوي الصينية أعلنت عن طرح أول أجهزة تلفزيون تعمل بنظام التشغيل الخاص بها “هارموني”، مشيرة إلى أنها ستطرحهما للبيع في الأسواق الصينية الأسبوع المقبل.

وقالت التقارير إن هواوي ستطرح جهازي تلفزيون ذكيين أطلقت عليها اسم “أونر فيجين” و”أونر فيجين برو”، ما يشير إلى أنها آخذة في الابتعاد التدريجي عن نظام التشغيل أندرويد من غوغل، بحسب ما ذكر موقع “غاجيت 360”.

وتأتي هذه الخطوة بعد علقت غوغل ترخيص أندرويد الخاص بشركة هواوي في شهر مايو الماضي، الأمر الذي دفع الشركة الصينية إلى الإعلان عن خططها لتطوير نظام تشغيل بديل خاص بها، على الرغم من أنها تقول إن “هارموني” كان قيد التطوير منذ أكثر من عامين.

ومن المنتظر أن يعمل نظام التشغيل “هارموني” على كل شيء بدءا من الأجهزة القابلة للارتداء إلى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، ولكن في الوقت الحالي، تقول هواوي إن تركيزها ينصب على “الشاشات الذكية” مثل تلفزيون “أونر فيجين”.

وعلى الرغم من أن الشركة قد أوضحت أن نظام التشغيل جاهز للعمل على الهواتف الذكية، إلا إنها قالت إنها تخطط لمواصلة استخدام أندرويد للهواتف الذكية الخاصة بها في الوقت الحالي.

المصدر: سكاي نيوز