إيجاز اليوم الأول من المرحلة الثالثة لعمليات إرادة النصر

انطلقت في الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين 5 اب 2019 المرحلة الثالثة من عمليات إرادة النصر لتطهير مناطق شمال قضاء المقدادية وشمال جلولاء وخانقين في محافظة ديالى والمناطق المحطية بها.

القوات المشاركة:

اولا : الحشد الشعبي

قيادة عمليات ديالى

شمال المقدادية: الوية ٢٤ و ٤

شمال جلولاء خانقين: الوية ٢٨ ، ٢٠ ، ١١٠ ، ٢٣

بالاضافة الى مشاركة الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ولواء مغاوير قيادة العمليات وشرطة ديالى، فضلا عن إسناد جوي من قبل طيران الجيش والقوة الجوية.

عمليات نينوى: واجب تطهير تلول العطشانة وسلسلة جبال بادوش وشيخ ابراهيم، حيث شاركت قطعات الحشد ، الالوية ٤٠، ٣٠، ٣٣ ، ١٥، ٢٥، ٤٤ ، ٥٣ والافواج ١ و ٢ و ٣ و ٦ واقسام القيادة المعنية ، بمشاركة الفرقة ٢٠ الجيش العراقي وقوات من شرطة نينوى.

معاونيات الحشد الشعبي المشاركة: الدعم اللوجستي والاستخبارات

المديريات المشاركة: المديرية العامة للعمليات، الهندسة العسكرية ، مقاتلة الدروع، الاتصالات ، الإعلام ، الطبابة، مكافحة المتفجرات ، التوجيه العقائدي.

نتائج العملية:

تطهير وتأمين وتفتيش 109 قرى وعدد من البساتين والمزارع والمواقع والمنشآت الحيوية والطرق.

-تدمير 11 مضافة لتنظيم “داعش” الإرهابي كانت تحوي على مواد لوجستية ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، فضلا عن نفق كان يتحصن فيه عناصر التنظيم.

– العثور على معدات لتكرير النفط كان يستخدمها عناصر “داعش”.

– رفع 6 عبوات ناسفة خلال عمليات التطهير.

المصدر: اعلام الحشد الشعبي