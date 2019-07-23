النائب اسود: ذاهبون الى مزيد من الجمود السياسي ولا انفراجات حكومية في ظل لفلفة موضوع قبرشمون

رأى النائب زياد اسود في حديث اذاعي “اننا ذاهبون الى مزيد من الجمود السياسي حيث لا انفراجات حكومية في ظل محاولات لفلفة موضوع قبرشمون”.

واعتبر “ان السعي لتسويات سياسية هو لتمييع الجريمة التي لها تداعيات قانونية وقضائية فيما الحل بسيط ويكون بوضع القضاء يده على الملف بالفعل وليس ظاهريا”.

واكد “ان حادثة بهذا الحجم من محاولة اغتيال وانفلاش ميلشياوي وقطع الطرقات في وجه وزير الدفاع يجب أن تحال الى القضاء العدلي”.

وعن معالجة أزمة قبرشمون قضائيا بعيدا عن تعطيل الحكومة، أوضح أسود “أن من واجبات الحكومة وضع يدها على كل الملفات فهي ليست نادي هواة وتعطيلها يأتي من الجناة لتغليب مسار التسوية السياسية على المسار القضائي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام