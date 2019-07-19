أسامة سعد: الحكومة عندما تخالف الدستور تضرب صدقيتها وشرعيتها

استنكر الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” في لبنان النائب أسامة سعد “الإجراءات الأمنية المكثفة التي اتخذتها القوة الأمنية صباح اليوم والتي أقفلت الطرقات بوجه النواب”.

وقال سعد الجمعة “القوى الأمنية تتخذ اجراءات أمنية مكثفة اليوم وقد أقفلت الطرقات بوجهنا نحن النواب أيضا”، وتابع “إذا كانت السلطة تخاف المواطنين إلى هذا الحد فلترحل”.

وعن الموازنة، قال سعد “أنا ضد هذه الموازنة بالإجمال، وسأقوم بتسجيل اعتراضي على المواد من دون نقاش، لأن النقاش غير مجد”، واضاف “الحكومة عندما تخالف الدستور تضرب صدقيتها وشرعيتها”، وأكد ان “انتهاكها للدستور يستدعي منها الرحيل، وهذا ما طلبته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام