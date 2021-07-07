أسامة سعد التقي أبو العردات: تأكيد أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في مكتبه في صيدا، أمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات .

وتناول اللقاء، بحسب مكتب سعد، “الأوضاع في فلسطين المحتلة”، واكد الطرفان “أهمية توحيد العمل بين الفصائل الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته القمعية، ومحاولاته لابتلاع الأرض وتعدياته على الأقصى والمقدسات”.

وتوقف اللقاء عند “أوضاع الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، وما يعانونه من نتائج كارثية للانهيار المالي والاقتصادي، مثلهم مثل اللبنانيين”، وجرى تأكيد “ضرورة حصولهم على الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام