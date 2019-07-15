ظريف: على الاوروبيين تقديم دعم حقيقي للاتفاق النووي وليس مجرد الرغبة بالحفاظ عليه

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان مجرد ابداء الرغبة للحفاظ على الاتفاق النووي من قبل الاوروبيين غير كاف وعليهم تقديم دعم حقيقي بتحمل الثمن وهو ما لم نشهده لغاية الان.

وخلال تصريح صحفي ادلى به فور وصوله الى نيويورك، قال ظريف، ان الاوروبيين يدّعون بانهم يرغبون بالحفاظ على الاتفاق النووي الا اننا لم نشهد لغاية الان ما يؤكد حرصهم للحفاظ عليه واستعدادهم لتحمل ثمن ذلك.

واضاف الوزير الايراني، هنالك فارق حقيقي بين اعلان الرغبة والارادة للحفاظ على اتفاق دولي وبين الاستعداد لدفع ثمن ذلك.

وقال ظريف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران ستقوم بتوقيع الاتفاق النووي إذا عاد الزمن أربع سنوات للوراء: سنفعل ذلك بالتاكيد ، لأن الأهداف الأساسية من الاتفاق النووي قد تحققت وهي خروج ملف إيران من مجلس الأمن الدولي، واجهاض سعي الكيان الصهيوني للبحث عن إجماع دولي ضد إيران على مدى الـ40 عاما الماضية، ولهذا السبب كان هذا الكيان من أهم المعارضين للاتفاق النووي كما ان المتشددين في اميركا تابعوا هذه السياسة ايضا.

المصدر: وكالة ارنا