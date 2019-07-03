لاغارد تتخلى مؤقتا عن إدارة “النقد الدولي” لرئاسة “المركزي الأوروبي”

أعلنت المديرة العامة لـ “​صندوق النقد الدولي​” ​كريستين لاغارد​، أنّه “يشرّفني ترشيحي لرئاسة “​البنك المركزي​ الأوروبي”. في ضوء ذلك، وبالتشاور مع لجنة الأخلاقيّات التابعة للمجلس التنفيذي لـ”صندوق النقد الدولي”، قرّرت التخلّي مؤقّتًا عن مسؤوليّاتي في منصب مدير عام “صندوق النقد الدولي” خلال فترة الترشيح”.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد رشّح لاغارد رسميًّا لتولّي رئاسة “البنك المركزي الأوروبي”، خلفًا لـِ ​ماريو دراغي​.

يُذكر أنّ لاغارد تولّت منصبها في “صندوق النقد الدولي” منذ عام 2011، ومن المقرّر أن تنتهي ولايتها في 2021. وهي أوّل سيدة تتولّى منصب مدير عام “النقد الدولي” منذ إنشائه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

المصدر: وكالات