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June 26 2019 - 12:29

تجمع علماء جبل عامل استنكر العقوبات الاميركية الجديدة على ايران

منذ 39 mins 26 June، 2019
لوغو اخبار
لبنان

استنكر “تجمع علماء جبل عامل” في بيان، “العقوبات الأميركية الجديدة التي وقع عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تستهدف قيادات إيرانية، من ضمنها  الإمام السيد علي الخامنئي وثمانية من كبار قادة الحرس الثوري، فضلا عن التهديد بإدراج اسم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على لائحة العقوبات”.

واعتبر أن “هذه العقوبات، غير المجدية، تسد الطريق نهائيا على الدبلوماسية بين الدولتين، كما أنها دليل إضافي على إفلاس ترامب وفشله في إدارة الأزمة، بالإضافة الى تذبذبه بين خياري الحرب والمفاوضات، التي ترفضها إيران بشدة في ظل العقوبات”.

من جهة ثانية، دان التجمع “تهافت قادة الدول العربية الى مؤتمر البحرين”، مؤكدا أن “قوة الشعوب العربية والإسلامية وتمسكها بالحق في استرجاع فلسطين الأبية، سينتصر على صفقة القرن وعلى جميع المروجين لها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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