التعبئة التربوية ووزير التربية يتوافقان على معالجة عادلة لقضية الطلاب المحرومين من المشاركة في الامتحانات

أعلنت التعبئة التربوية في “حزب الله” ببيان، أن “وفدا منها ضم مسؤول التعبئة التربوية يوسف مرعي، مسؤول المعلمين الدكتور يوسف كنعان، والمسؤول التربوي في بيروت أسامة ناصر الدين، وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب في مكتبه بالوزارة، بحضور المدير العام للوزارة فادي يرق ومستشاري الوزير. وتناول الوفد مجموعة من القضايا التربوية، وفي مقدمها الطلاب المحرومون من المشاركة في امتحانات الشهادة المتوسطة وإضراب الاساتذة في الجامعة اللبنانية”.

ولفتت إلى أن “الوفد استمع إلى شرح الوزير شهيب للأسباب التي أدت الى وقوع مشكلة الطلاب، وأكد الوفد مواقفه الداعمة لحقوق الطلاب، مؤيدا أي معالجة تحفظ الطلاب ومسيرة التربية والتعليم في لبنان. كما أكد الوفد أنه مع وزير التربية في رفع الغطاء عن أي فاسد سواء في التعليم الخاص أو في أي ملف من ملفات وزارة التربية والتعليم العالي”.

وأشارت إلى أن “الوفد طالب وزير التربية بحلول جذرية وعادلة لهذه المشاكل التي تتكرر سنويا ويقع الضرر فيها على الطلاب وأولياء أمورهم”.

وعن “إضراب الاساتذة في الجامعة اللبنانية”، لفتت إلى أن “المجتمعين توافقوا على دعم الجامعة اللبنانية ومطالب أساتذتها المشروعة والإسراع في معالجة عادلة تحمي مصالح طلابها ومستقبلهم وتسهم في النهوض بالجامعة الوطنية وتعزز دورها الريادي”.

المصدر: الوكالة الوطنية