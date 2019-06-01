أشياء يجب أن تجعلي طفلك يفعلها بمفرده

عندما يكون الطفل صغيراً، فإنه يعتمد على والدته في مختلف الأمور، ولكن مع تقدم عمره، يجب أن تشجعه الأم في الإعتماد على نفسه، والقيام ببعض المهام بمفرده دون مساعدة الأم. فهذا يساعد في تكوين شخصية الطفل المستقلة ويزيد من ثقته في ذاته، ويعلمه تحمل المسؤولية.

إليك أهم الأشياء التي يجب أن تدعي طفلك يفعلها بمفرده:

1-إرتداء وخلع ملابسه: سيكون الأمر صعباً في بدايته، ولكن مع الوقت سيتمكن الطفل من إرتداء ملابسه وخلعها وكذلك إرتداء حذاءه دون مساعدة منك، كما يجب أن تشجعيه على إختيار ملابسه الذي يرتديها بنفسه، ليشعر بأنك تمنحيه الثقة والمسؤولية.

وفي حالة عدم قدرة الطفل على إرتداء الملابس أو خلعها بنفسه في بداية الأمر، يمكن أن تقدمي له بعض المساعدة، ولكن أخبريه أنه سيقوم بهذا بمفرده فيما بعد.

2-دخول الحمام: لا يجب أن تستمر الأم في اصطحاب طفلها إلى الحمام طوال الوقت، بل عليه أن يقوم بهذا بمفرده، بعدما ترشده الأم بكافة التعليمات الأساسية بشأن تنظيف المنطقة التناسلية وغسل اليدين والأسنان وغيرها من الأمور.

في باديء الأمر، ينصح بمراقبة الطفل عن بعد، وإخباره بأي ملحوظة أو تعليق بشأن دخول الحمام، ومع الوقت سيصبح الأمر سهلاً وبسيطاً.

3-ترتيب الغرفة والفراش: من الأمور الهامة التي يجب أن يقوم بها الطفل هي الحفاظ على نظافة غرفته وترتيب فراشه والمكان من حوله، فهذا يساعده على إدراك مفهوم النظافة والنظام. أما في حالة إعتياد الطفل على وجود من يقوم بهذه الأمور، فسوف تكون المهمة صعبة في تعليمه هذا لاحقاً، وسيترك المكان من حوله دون ترتيب.

وحتى تقومين بإلزام طفلك على تنظيف وترتيب غرفته، يجب أن تمنعيه من ممارسة أي نشاط يحبه إلا بعد الإنتهاء من المهمة المكلف بها.

4-الدفاع عن نفسه: أتركي طفلك ليتصرف في المواقف المختلفة مع أقرانه، ولا تقومي بدور المدافعة عنه طوال الوقت، لأنه سيعتمد عليك في مختلف الأمور، ولا يتمكن من التصرف عندما يواجه المجتمع بمفرده. قومي بدور الناصحة وتدخلي إذا لزم الأمر في حالة عدم قدرة طفلك على التصرف.

أما إذا وجدتيه يتعامل مع الموقف بحكمة، فأتركيه ليتعلم ويكتسب مهارات التفاعل مع الأشخاص.

5-تناول الطعام: أيضاً لا يجب على الأم أن تقوم بإطعام طفلها بعد أن وصل لمرحلة عمرية يتمكن خلالها من تناول الطعام بمفرده. ولكن يجب تعليمه أولاً كيف يمسك بالملعقة وأدوات المائدة المختلفة، وتوضيح اداب تناول الطعام له.

دعي طفلك يجرب تناول الطعام بمفرده، وأخبريه إذا كان يقوم بتصرف غير لائق حتى يعتاد على تناول الطعام بطريقة صحيحة.

6-الإستحمام: ينصح ببدء تعليم الطفل الإستحمام بمفرده في سن الخامسة إلى السادسة، ولكن دون تركه بمفرده. قومي بإخباره بالخطوات الصحيحة، وكيف يستخدم مستحضرات غسل الشعر والجسم، والكميات المناسبة له.

ويفضل الدخول مع الطفل خلال هذه المرحلة لمراقبته أثناء الإستحمام، وحتى لا يتعرض لأي مخاطر، على أن يقوم بالإستحمام دون مساعدة منك. وعادةً ما يكون السن المناسب لترك الطفل أثناء الإستحمام هو في عمر الثامنة.

7-عمل الواجبات المدرسية: إن قيام الطفل بالواجبات المدرسية بمفرده سيساعد في توسيع مداركه، لأن مساعدتك له ستجعل يعتمد عليك دون تفكير. يمكن أن يستعين بك طفلك عندما يعجز عن حل جزء من الواجب، ولكن الأفضل أن تتركيه يجرب حله أولاً، وتراجعي معه إجاباته لتتعرفي على نقاط الضعف لديه وتبدئي في دعمها.

المصدر: ويب طب