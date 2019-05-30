الرئيس الأفغاني يندد وداعش يتبنى الهجوم الانتحاري في كابول

تبنى تنظيم ” داعش” الإرهابي الهجوم الانتحاري أمام أكاديمية “الجنرال قسيم فهيم” العسكرية في كابول اليوم، الذي أودى بحياة ما لايقل عن 6 أشخاص، وفي غضون ندد الرئيس الأفغاني اشرف غني، بالهجوم لافتاً إلى أن الإرهابيين لن يحققوا مطلقاً أهدافهم المشؤومة.

وأشارت محطة آريانا نيوز الأفغانية في تغريدة على تويتر بأن: “تنظيم داعش تبنى مسؤولية الهجوم الانتحاري في كابول اليوم”.

وأرفقت المحطة التغريدة بصورة للانتحاري الذي نفذ العملية نقلاً عن حسابات يستخدمها نشطاء على صلة بالإرهابيين في مواقع التواصل الاجتماعي.

في الأثناء، ندد الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، بالهجوم الذي تعرض له طلبة الأكاديمية العسكرية في كابول، أثناء توجههم إلى مناطقهم لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وقال غني، في بيان أوردته الرئاسة الأفغانية إن “الإرهابيين لا يتوقفون عن القتل وارتكاب الجرائم حتى في أيام شهر رمضان المبارك، لكنهم لن يحققوا أهدافهم المشؤومة إطلاقا؛ وعبر ارتكاب مثل هذه الأعمال الإجرامية يثيرون اشمئزاز الشعب ضدهم”.

وكان انتحارياً يرتدي سترة ناسفة فجر نفسه منتصف اليوم الخميس، أمام بوابة الأكاديمية العسكرية في تقاطع “قمبر” غرب كابول أثناء انتهاء الدوام وخروج الطلبة إلى منازلهم لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر: وكالة سبوتنيك