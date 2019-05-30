أعضاء “الشؤون الخارجية والمغتربين” وسفير الصين بحثوا العلاقات المشتركة

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة الاربعاء في المجلس النيابي برئاسة النائب ياسين جابر، حيث التقت سفير الصين وانغ كيجيان.

وقال جابر “استقبلنا اليوم في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين سعادة سفير الصين في لبنان لعرض العلاقات اللبنانية -الصينية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية”، وتابع “قدم سعادة السفير مداخلة عرض فيها تطور هذه العلاقات منذ نشأتها حتى اليوم، وأعرب فيها عن استعداد الشركات الصينية لتشارك في عمليات بناء البنى التحتية وفي النشاط الاقتصادي في لبنان عندما تتوافر الظروف المناسبة لذلك، وعندما تقوم الحكومة بتحضير مشاريع جاهزة للعرض في مناقصات دولية”.

من جهته، قال كيجيان “بحثنا بشكل معمق سبل التعاون بين الصين ولبنان وأكدت دعم الجانب الصيني للبنان لاستقرار سياسي وسيادة لبنان، واكدنا استعداد الجانب الصيني للمشاركة في النمو الاقتصادي وتطوير الاقتصاد في لبنان من خلال مشاركة شركات في مشاريع البنى التحتية في لبنان”، وتابع “شددنا على الدعم الحكومي للصين لعلاقات مع لبنان على مختلف الصعد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام