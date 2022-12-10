الصين تجدد استعدادها للتعاون الاقتصادي مع لبنان

اجتَمَعَ الرئيسُ الصيني شي جين بينغ برئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي على هامشِ القِمةِ الصينيةِ-العربية التي عُقِدَت في الرياض.

خلال اللقاءِ قالَ الرئيس الصينيّ إِنَّ بلادَه تَدعَمُ بشدةٍ لبنانَ في حمايةِ سيادتِهِ واستقلالِهِ وسلامةِ أراضِيه، كما تَدعَمُهُ في الحفاظِ على الأمنِ والاستقرارِ الوطَنِيَيْن وتُعارِضُ التدخّلَ الأجنبيَّ في شؤونِهِ الداخلية. وأضاف أَنَّ الصينَ مُستعِدّةٌ لِلعمل معَ لبنان لِتعميقِ التعاون في الحِزامِ والطريق، وتشجيعِ الشركاتِ الصينيةِ القادرةِ على المشاركةِ في التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ في لبنان.

وقال : إِنَّ الصينَ مستعِدّةٌ لِلعملِ معَ لبنانَ لِاتّخاذِ القِمّةِ الصينيةِ العربيّةِ الأُولى كنُقطةِ بدايةٍ جديدةٍ لِتعزيزِ التعاونِ بينَ الجانِبَينِ في مُختلِفِ المجالات.

بدوره، شكر الرئيس ميقاتي للصين “مساهمتها الفعالة منذ سنوات في حماية الاستقرار في جنوب لبنان عبر مشاركتها الفاعلة في قوات اليونيفيل”، وقال: “إن لبنان يتطلع الى المزيد من الاستثمارات الصينية في لبنان، لا سيما في مجال البنى التحتية والتي للصين خبرات واسعة فيها”.

وتمنى ميقاتي “فتح الاسواق الصينية لمنتجات حرفية لبنانية”، وشكر للصين “هبة تمويل بناء الكونسرفتوار الوطني”.