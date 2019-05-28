رئيس المجلس الاسلامي الشيعي نعى الزين: كان مثالا في المناقبية الوطنية ملتزما قضايا الأمة والشعب

نعى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان إلى اللبنانيين “وفاة عميد البرلمانيين النائب السابق عبد اللطيف الزين عن عمر ناهز 87 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن والمجتمع من خلال المواقع التي شغلها في المجلس النيابي ومجلس الوزراء والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، حيث اتسمت سيرته العملية بالجد والعطاء، فكان مثالا في المناقبية الوطنية ملتزما قضايا الأمة والشعب عاملا لترسيخ العيش المشترك وتحصين الوحدة الوطنية. نسأل الله أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان انا لله وانا إليه راجعون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام