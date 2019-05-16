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May 16 2019 - 19:35

طائرات بريطانية تعترض طائرات روسية للمرة الثانية خلال 48 ساعة

منذ 6 mins 16 May، 2019
تايفون
أخبار دولية - بريطانيا

قالت وزارة الحرب البريطانية إن لندن أرسلت طائرات من طراز “تايفون” مرتين بمنطقة البلطيق خلال يومين لاعتراض طائرات روسية.
وانطلقت الطائرات  البريطانية، الأربعاء، لاعتراض مقاتلتين من طراز “سو-27” وطائرة من طراز “إيل-22″، ورافقت التشكيل باتجاه روسيا.

أما طائرات “تايفون” البريطانية فانطلقت الثلاثاء من قاعدة أماري في إستونيا، استجابة لتحليق مقاتلتين روسيتين من طراز “سو-27” وطائرة من طراز “إيل-22” كانت تحلق فوق ساحل البلطيق متجهة إلى كالينينغراد.
وتولت بريطانيا مهمة الشرطة الجوية في منطقة البلطيق التابعة لحلف شمال الأطلسي من القوات الجوية الألمانية الشهر الماضي.

وقال وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة مارك لانكستر: “نحن ملتزمون بالدفاع عن حدود حلف شمال الأطلسي وسندعم حلفاءنا في صد أي تهديدات”.

المصدر: روسيا اليوم

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