الذهب يستقر بعد سريان زيادة رسوم أمريكية على سلع صينية

تماسكت أسعار الذهب‭ ‬يوم الجمعة، متلقية الدعم من تزايد التوترات التجارية بعد أن دخلت زيادة للرسوم الجمركية أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ، مما يضع المعدن النفيس على مسار تحقيق مكسب أسبوعي.

وبحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1284 دولارا للأوقية (الأونصة) مرتفعا نحو 0.4 بالمئة في الأسبوع.

كما تماسكت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا عند 1285 دولارا للأوقية.

ودخلت زيادة أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة حيز التنفيذ يوم الجمعة، وقالت بكين إنها سترد، مما يفاقم التوترات في الوقت الذي يجري فيه الطرفان محادثات في محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق تجاري.

المصدر: رويترز