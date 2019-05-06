اجواء هدوء حذر في غزة.. على ماذا نص اتفاق وقف اطلاق النار؟

تخيم أجواء حذرة على قطاع غزة بعد التوصل الى وقف لإطلاق النار بدءاً من الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الصهيوني، في وقتٍ بدأ الفلسطينيون بتشييع سبعةٍ وعشرينَ مواطناً استشهدوا جراءَ العدوانِ الصهيوني فيما اصيب نحو مئة وخمسين آخرين.

وقد اشترطت فصائل المقاومة أن يكون وقف النار متبادلاً ومتزامناً وأن ينفِّذَ الاحتلال تفاهمات كسر الحصار عن القطاع.

وبحسب مصادر فلسطينية فإنَّ اتفاق وقف إطلاق النار نص على:

– عدم إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال تجاه المتظاهرين في مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة.

– قيام الاحتلال بتنفيذ التفاهمات السابقة التي تتضمن كسر الحصار عن قطاع غزة بكافة الأشكال،

– أن يتعهد الاحتلال يتعهد بعدم إختراق الإتفاق كما كل مرة حيث يقوم بإختراق العهود والمواثيق التي يتم الإتفاق عليها برعاية مصرية،

– السماح للمنظمات الدولية الإنسانية مساعدة العائلات التي تضررت خلال العدول الصهيوني منذ يوم الجمعة حتى فجر اليوم الإثنين،

– عدم تكرار محاولة الإغتيال لأي فلسطيني “إما مدنياً او عسكرياً” من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي .

– توسيع مساحة الصيد في البحر 12 ميلاً، وعدم إطلاق النار والإعتداء على المزارعين شرق قطاع غزة .

– عدم اعتداء الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وعدم المساس بالأسرى داخل سجون الاحتلال .

المصدر: قناة المنار