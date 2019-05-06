“رابطة الشغيلة وتيار العروبة”: ما يجري في غزة محاولة لتصفية قضية فلسطين

وجهت قيادتا “رابطة الشغيلة وتيار العروبة” في لبنان في بيان مشترك الاثنين “تحية الاعتزاز والافتخار إلى أبطال المقاومة في قطاع غزة الذين يتصدون للعدوان الصهيوني الجديد ويلقنون العدو دروسا جديدة في القتال والمواجهة محطمين غطرسته ومحبطين مخططاته لإخضاع قطاع غزة وفرض الاستسلام عليه”.

ولفت البيان الى ان “ما يجري في غزة هو محاولة للقضاء على المقاومة وفرض مشروع تصفية قضية فلسطين، في اطار ما سمي بصفقة القرن”، ودعا “كل الأحرار في الأمة العربية والعالم الإسلامي والدولي للتضامن مع صمود ومقاومة شعب فلسطين، وتقديم كل أشكال الدعم له لتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة بالتحرر من الاحتلال والعودة إلى أرضه ودياره، التي شرد منها بقوة الإرهاب والبطش الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام