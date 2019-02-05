شيخ الأزهر لمسيحيي الشرق: أنتم جزء من الأمة ولستم أقلية

حث شيخ الأزهر أحمد الطيب المسلمين في الشرق الأوسط على “احتضان” أتباع الطوائف المسيحية، داعيا المسلمين في دول الغرب إلى الاندماج في المجتمعات المضيفة لهم واحترام القوانين المحلية.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل الختامي لمؤتمر “الأخوة الإنسانية”، الذي أقيم اليوم الاثنين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بحضور بابا الفاتيكان فرنسيس، خاطب شيخ الأزهر المسلمين في الشرق ودعاهم إلى الاستمرار “في احتضان الإخوة من المواطنين المسيحيين في كل مكان” وحمايتهم واحترام معتقداتهم وطقوسهم.

وقال الشيخ الطيب “المسيحيون في الشرق جزء من هذه الأمة وليسوا أقلية.. ومواطنون كاملو الحقوق والواجبات”، متمنيا عليهم أن يتخلصوا من ثقافة مصطلح الأقلية، بحسب نص الكلمة المنشور على حساب الأزهر في “فيسبوك”.

وأشار إلى أن “المسيحية احتضنت الإسلام عندما كان دينا وليدا حديثا”.

وأضاف موجها نداءه إلى المسلمين في الغرب: “اندمجوا في مجتمعاتكم اندماجا إيجابيا، تحافظون فيها على هويتكم الدينية كما تحافظون على احترام قوانين هذه المجتمعات، واعلموا أن أمن هذه المجتمعات مسؤولية شرعية، وأمانة دينية في رقابكم تُسألون عنها أمام الله تعالى، وإن صدر من القوانين ما يفرض عليكم مخالفة شريعتكم فالجأوا إلى الطرق القانونية، فإنها كفيلة برد الحقوق إليكم وحماية حريتكم”.

المصدر: وكالات