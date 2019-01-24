أضرار مادية نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارة في حي العدوي بدمشق

وقعت أضرار مادية جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارة في حي العدوي بمدينة دمشق. وأفادت وكالة سانا بأن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارة خاصة مركونة بجانب أحد الأرصفة بحي العدوي انفجرت بعد ظهر اليوم ما أدى إلى تدمير السيارة ووقوع أضرار مادية متوسطة في نوافذ عدد من منازل الأبنية المجاورة وعدد من السيارات المركونة في المكان من دون وقوع إصابات بين المواطنين.

وبينت الوكالة أن الجهات المختصة ضربت طوقا أمنيا في مكان الانفجار لتفتيش المنطقة والحديقة المجاورة لمكان التفجير وذلك حفاظا على حياة الأهالي والمدنيين وخاصة أن توقيت الاعتداء الارهابي كان قبيل وقت ذروة حركة السيارات والمارة. واستشهد مدني أول من أمس وأصيب 14 آخرون بجروح جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في ساحة الحمام بمدينة اللاذقية.

المصدر: وكالة سانا