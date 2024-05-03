وزارة الدفاع السورية: شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان المحتل مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق وأسفر عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 00:46

وزارة الدفاع السورية: شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان المحتل مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق وأسفر عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية

منذ 18 mins 3 May، 2024
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