الحكومة البريطانية تستدعي جنود الاحتياط استعدادا لبريكست دون اتفاق

قررت وزارة الحرب البريطانية استدعاء جنودا من الاحتياط للمساعدة في التحضير لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وأوضحت الحكومة أنه سيتم نشر القوات الإضافية في مختلف أنحاء البلاد لضمان أمن المواطنين البريطانيين والاستقرار الاقتصادي للمملكة المتحدة.

وكان وزير الحرب البريطاني غافين ويليامسون قد أكد للبرلمان في الشهر الماضي أن نحو 3500 عسكري على استعداد للانتشار في حال كانت هناك ضرورة للتحضير لسيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

ومن المقرر أن يتم استدعاء ونشر نحو 350 عسكريا منهم.

ويأتي ذلك بعد أن رفض البرلمان البريطاني يوم 15 يناير الجاري خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن شروط بريكست، التي اتفقت عليها مع الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي. وبعد فشل الخطة في البرلمان أصبح سيناريو الخروج من دون أي اتفاق واردا جدا.

المصدر: وكالات