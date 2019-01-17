اللواء موسوي: الجيش والحرس الثوري سيواصلان تعاضدهما حتى اجتثاث الكيان الصهيوني

اكد القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي ان الجيش والحرس الثوري سيواصلان تعاضدهما حتى اجتثاث الكيان الصهيوني وقال انه يبنغي ان يشهد اعداء الثورة الاسلامية قدرة المدافعين عن الثورة والاسلام في الاجواء الافتراضية حتى يعتريهم الرعب والخوف.

واضاف اللواء موسوي في كلمته خلال الملتقى الثاني للتعبويين حول الاجواء الافتراضية اليوم الخميس ان الاعداء يحاولون بذل ما بوسعهم لخلق فجوة بين القوات المسلحة والجيش والحرس الثوري عبر اثارة قضية ميزانية الجيش والحرس الثوري وقضايا اخرى ولكنهم خسئوا فالجيش والحرس الثوري سيبقيان يدا واحدة حتى القضاء على المؤامرات الاميركية .

واشار اللواء موسوي الى ان العدو لجا منذ عدة سنين عقب اخفاقه في الحرب الصلبة الى الحرب الناعمة وشبه الصلبة وقال : يتعين على التعبئة الان ان تنزل الى الساحة لطرد العدو من المناخ الفكري والعقائدي للبلاد.

واوضح ان تحذيرات قائد الثورة الاسلامية حول ضرورة الاهتمام بالاجواء الافتراضية ومخططات الاعداء قد اعطت ثمارها ولكننا مازلنا لم نضع كل ثقلنا في هذا المجال .

ودعا اللواء موسوي جمع قطاعات الشعب الى بذل ما بوسعها ومواجهة العدو على صعيد الاجواء الافتراضية وقال انه ينبغي ان نعمل على طرد العدو من الاجواء الافتراضية والحياض الفكري لاسرنا وكما تمكنا في الماضي من الوقوف بوجه الاستكبار الغربي والشرقي فاننا اليوم ايضا بامكاننا ان ندحر العدو في الاجواء الافتراضية.

المصدر: وكالة فارس