10 منتجات غذائية تأكلها يومياً ربما تحتوي سراً على الحشرات

إذا كنت تظن أن أكل الحشرات شيء مقزز، فلدينا لك بعض الأخبار السيئة، لأنك قد تتناول هذه المخلوقات كثيرة الأرجل في وجباتك اليومية، من دون أن تدري! بحسب مدونة Scientific American التي أكدت أنك تأكل حوالي كيلوغرام من الذباب واليرقات وغيرها من الحشرات كل عام، من دون حتى أن تعرف ذلك.

لكن المدونة أشارت إلى أن ذلك لا يستدعي الذعر، لأنه آمن تمامًا وفقًا لهيئة الغذاء والدواء FDA، التي تسمح بوجود عدد صغير من الحشرات، التي يستحيل التخلص منها تمامًا خلال تصنيع المواد الغذائية، من دون التسبب برفع تكاليف الإنتاج بشكل جنوني… إليكم 10 منتجات غذائية من بين 100 أوردتها هيئة الغذاء والدواء، قد تحتوي سرًا على الحشرات، وفقًا لموقع “آر دي”:

1- زبدة الفول السوداني: يمكن أن يحتوي مرطبان زبدة الفول السوداني، الذي يبلغ وزنه حوالي 453.5 غرامًا، على 136 جزءًا من أجزاء الحشرات، قبل أن يعتبر ملوثًا أو غير صالح للاستخدام البشري، وفقًا لدليل هيئة الغذاء والدواء، وقد يكون هذا الأمر غريبًا، إلا أن وجود أرجل الحشرات ورؤوسها في الأغذية أمر طبيعي، بما أنها موجودة في الحقول وأماكن التخزين وحتى في محال البقالة.

2- الشوكولا: تعتبر أجزاء الصراصير من أكثر الملوثات انتشارًا في الشوكولا، إلا أن هيئة الغذاء والدواء تسمح بوجود 74 جزءًا من الحشرات، في كل لوح شوكولا وزنه 124.7 غرامًا، وهذا يعني أن محبي هذه الحلويات، قد يضيفون ما يقارب 6000 من أجزاء الحشرات، إلى وجباتهم كل عام، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة Terro.

3- المعكرونة: تسمح هيئة الغذاء والدواء قانونيًا، بوجود ما يقارب 225 جزءًا من الحشرات، في كل 225 غرامًا من المعكرونة، قبل حظر المنتج من رفوف البقالة، وهذا يعني أن كل غرام من هذا الطبق المفضل لكثيرين حول العالم، قد يحتوي على رأس حشرة أو أحد أطرافها.

4- حبوب القهوة: قد تشرب حوالي 120 جزءًا حشريًا، أثناء شربك كوب القهوة الساخن، لأن هيئة الغذاء والدواء تسمح بوجود 10% من أجزاء الحشرات كحد أعلى، في عينات حبوب القهوة، وهذا يعني أن من يشرب القهوة بشكل اعتيادي، قد يتناول 140 ألف جزء حشري كل عام، من دون علمه!

5- الزبيب: قد يحتوي كوب واحد من الزبيب، على ما يقارب 35 من بيوض ذبابة الفاكهة، و10 حشرات كاملة، بشكل قانوني وفقًا لدليل هيئة الغذاء والدواء، ومن دون التسبب بأي أضرار على صحتك.

6- الفطر: قد تحتوي كل علبة فطر وزنها 99.2 غرامًا، على 19 دودة، و74 قطعة من العث، من دون أن يمنع استهلاكها من هيئة الغذاء والدواء، إلا أن هذه الأجزاء قد تكون صغيرة جدًا، لدرجة أنك لن تدرك وجودها، كما أنها مرتفعة القيمة الغذائية أكثر من الدجاج وسمك السلمون، وفقًا لأبحاث شركة Terro.

7- البروكلي المجمد: تعتبر حشرات المن صغيرة الحجم للغاية، فهي لا تنمو لأكثر من 5 مليمترات فقط، لكنها تشكل 10% من الحشرات التي تلوث المحاصيل، إلا أن هيئة الغذاء والدواء تسمح بوجود 60 منها، في كل 100 غرام من البروكلي المجمد، وهذا يعني أنك قد تتناول أكثر من 1600 من هذه المخلوقات سنويًا بشكل غير مقصود، إن كنت تواظب على أكل البروكلي المجمد بانتظام.

8- الطماطم المعلبة: قد تحتوي علبة الطماطم التي يبلغ وزنها 411 غرامًا، على أكثر من 8 من بيوض الذباب، أو على يرقة كاملة واحدة، قبل أن تعتبر ملوثة من قبل هيئة الغذاء والدواء.

9- عصير الفاكهة: قد يحتوي كل 250 مل من عصير الفاكهة، على قطع يرقة كاملة، من دون أن يعتبر ملوثًا من قبل هيئة الغذاء والدواء، حيث إن كل الحشرات مثل الحلزون والعث، تستمتع بعصير الفواكه، وقد ينتهي بها الأمر في كوبك القادم!

10- القرفة: تسمح هيئة الغذاء والدواء، بوجود 400 جزء حشري، في كل ربع كوب من القرفة، إلا أن هذا الأمر لا ينبغي أن يتسبب بتجنبك لهذا النوع من التوابل، لأنه آمن بشكل كلي، إلا أنك قد تضطر للتفكير به مليًا، إن كنت نباتيًا!

المصدر: اخبار الان