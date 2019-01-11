صعود في سعر الذهب بفعل تراجع الدولار

صعدت أسعار الذهب، الجمعة، مع تراجع الدولار بفعل توقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة إذا تباطأ الاقتصاد الأميركي هذا العام.

وقفز سعر الذهب فيما يترقب فيه المستثمرون أخبارا بشأن التقدم في المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1294.3دولار للأوقية، وفق ما نقلت رويترز.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 0.2 في المئة إلى1324.90 دولار للأوقية، وسجل ارتفاعا بنحو 2.5 بالمئة هذا الأسبوع.

المصدر: رويترز