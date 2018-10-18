تابع رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود الوضع الامني في مخيم المية ومية، وأعلن مكتبه في بيان أنه “أجرى اتصالات هاتفية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مكتب الرئيس نبيه بري، مكتب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مطران صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك الياس حداد.

وأشار البيان الى أن رئيس الجمهورية “أبدى اهتماما كبيرا بالشرح الذي قدمه حمود، وكذلك سائر من شملتهم الاتصالات”.

كما تشاور حمود مع الدكتور عبد الرحمن البزري.

وأكد الشيخ حمود ان “الاتصالات هدفت الى سحب فتيل محتمل لتفجير آت من أي جهة كانت، لان حجم الاسلحة وعدد المسلحين الموجودين في المخيم ومحيطه ينذر بكارثة كبيرة في حال حصل اشتباك جديد لا سمح الله”. وقال: “لقد لمسنا بحول الله تعالى نتائج سريعة، نرجو ان تحقق الامن والسلام للمخيم ولمحيطه ولقريته خاصة ولمدينة صيدا”.

وثمن الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني الذي “سيبقى ضامنا للأمن والسلم الاهلي على كافة المستويات”.

المصدر: الوكالة الوطنية