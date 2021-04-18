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April 18 2021 - 15:54

الشيخ حمود بحث ومسؤول حماس في الاوضاع الفلسطينية

منذ 16 mins 18 April، 2021
الشيخ حمود بحث ومسؤول حماس في الاوضاع الفلسطينية
لبنان

استقبل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في مكتبه في صيدا، مسؤول حركة “حماس” في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي ومسؤول الحركة في الجنوب الدكتور أيمن شناعة، في حضور المحامي محي الدين حمود وعبد السلام الصالح.

وبحث المجتمعون في “الاوضاع الفلسطينية العامة ومشاركة الحركة في الانتخابات الفلسطينية على المستويات الثلاثة: التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني، وإذا جرت هذه الانتخابات بشكل سليم من دون إعاقة إسرائيلية أو أي جهة أخرى سيؤدي الى توحيد الصف وتصليب الموقف الفلسطيني في وجه المؤامرات المتعددة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني”، كما كانت جولة في الاوضاع الامنية وعلاقة الفصائل الفلسطينية بالجهات الامنية اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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