اعلنت الشرطة اليونانية ان الركاب الأحد عشر في حافلة صغيرة يشتبه في انها كانت تقل مهاجرين بشكل غير شرعي، لقوا حتفهم حرقا وهم أحياء اثر اصطدامها بشاحنة السبت في شمال البلاد.

أما سائق الحافلة التي كانت متوجهة الى مدينة كافالا على الساحل الشمالي الشرقي، واحترقت بالكامل ايضا، فخرج من الحادث سالما.

وانتشل رجال الاطفاء إحدى عشرة جثة من الحافلة التي كانت تنقل على الارجح مهاجرين ومتوجهة الى تسالونيكي، في الشطر الشمالي من بحر ايجه.

وشددت الشرطة اليونانية في بيانها على ان هذه الحافلة استخدمت في السابق لنقل مهاجرين بصورة غير شرعية، وان سائقها لم يمتثل السبت لتحذيرات عناصر الشرطة الذين كانو يريدون تفتيشها.

وفي حزيران/يونيو الماضي، تعرضت حافلة صغيرة يستخدمها مهربون وكانت تقل 16 شخصا معظمهم من سوريا وايران، لحادث قرب كافالا اسفر عن ستة قتلى بينهم ثلاثة اطفال.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية