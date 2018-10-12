هبطت أسعار الذهب يوم الجمعة مع ارتفاع الأسهم الآسيوية، لكن المعدن الأصفر ظل قرب أعلى مستوى في أكثر من عشرة أسابيع، والذي سجله في الجلسة السابقة عندما كسر مستوى مقاومة أساسيا، مما عزز التفاؤل بشأن احتمال ارتفاع الأسعار.

وانخفض الذهب 0.4 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1218.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز بنحو 2.5 بالمئة يوم الخميس مسجلا أكبر مكسب منذ يونيو حزيران 2016.

ونزل المعدن الأصفر 0.4 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1222.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1086.75 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ 26 يناير كانون الثاني عند 1096.80 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ولم تسجل الفضة تغيرا يذكر عند 14.56 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 836.50 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز