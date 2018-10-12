صرّح مدير قسم أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية غيورغي بوريسنكو، أن روسيا تدعو الولايات المتحدة لتقديم ضمانات خطية بعدم تدخل البلدين في شؤون بعضهما البعض، مؤكدا أن موسكو مستعدة لإعطاء مثل هذه الضمانات “في أي لحظة”. وقال الدبلوماسي الروسي لوكالة “سبوتنيك”، “لقد اقترحنا على الأميركيين مراراً أخذ التزامات كتابية حول عدم التدخل في شؤون بعضنا البعض”. وتابع “يمكن الاستناد الى تجرة استعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا في العام 1933 عندما تبادل مفوض الشعب الخارجية للاتحاد السوفيتي مكسيم ليتفينوف، ورئيس الولايات المتحدة روزفيلد بمذكرات تتضمن التزامات بعدم الاعتداء على الأسس الداخلية.. ومن اللافت أن السلطات الأميركية هي من أصرت على ذلك”. وأردف “نقترح إجراء تبادل برسائل ذات محتوى مماثل، على سبيل المثال بين وزيري الخارجية الروسي والأميركي، لكن واشنطن مع الأسف تتجنب ذلك، وترفض ذلك بشكل قطعي”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية