شنت مجموعة من المستوطنين الصهاينة الأربعاء هجوما على مدرسة في قرية عوريف جنوب نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “ما يقارب من 18 مستوطنا يحمل عدد منهم أسلحة نارية من مستوطنة ايتسهار المحاذية للقرية شنوا هجوما على مدرسة عوريف الثانوية وقاموا برشق الطلبة بالحجارة وهم داخل صفوفهم الدراسية من أدى إلى وقوع أضرار مادية”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال وصلت إلى المكان وقامت بحماية المستوطنين وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الطلبة ما أدى إلى اصابة عدد منهم بحالات اختناق تم تقديم العلاج الميداني لهم”.

وأكدت المصادر أنه “جراء هذا الهجوم اضطر مئات الطلبة إلى مغادرة المدرسة خشية من تفاقم الاوضاع”.

المصدر: وكالة معاً