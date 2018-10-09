دك الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي بصلية من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية في عدد من المواقع العسكرية بنجران وعسير. وقال مصدر عسكري إن وحدة الإسناد الصاروخي والمدفعي للجيش واللجان الشعبية دكت بصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في غرب مجازة وقبالة منفذ علب بعسير محققة إصابات دقيقة.

ومن نجران أكد المصدر بأن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في رقابة الخشباء والطلعة محققة إصابات مباشرة.

يذكر أن الجيش واللجان الشعبية قد حققوا انتصارات كبيرة في محور نجران حيث سيطروا يوم أمس على عدد من القرى والمواقع التابعة للجيش السعودي وتم تدمير عدد من الآليات واغتنام عتاد وأسلحة كبيرة للجيش السعودي.

المصدر: المسيرة نت