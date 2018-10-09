دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الإثنين السعودية إلى إجراء تحقيق “معمق” و”شفاف” حول اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وبعد أن أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق قلقه حيال اختفاء خاشقجي،قال بومبيو في بيان “ندعو حكومة المملكة العربية السعودية لدعم تحقيق معمق حول اختفاء خاشقجي ولتكون شفافة بشأن نتائج هذا التحقيق”.

وأضاف “لقد رأينا تقارير متضاربة حول سلامة ومكان وجود الصحافي السعودي البارز والمساهم بصحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي”.

وأشار إلى أن كبار مسؤولي وزارة الخارجية تحدثوا مع السعودية عبر القنوات الدبلوماسية حول هذا الشأن.

وقال ترامب في وقت سابق الإثنين تعليقا على اختفاء خاشقجي “أشعر بالقلق (…) حاليا لا أحد يعرف أي شيء عن الموضوع،هناك تداول لروايات سيئة، أنا لا أحب ذلك”.

من جهته حذر السناتور الأميركي ليندسي غراهام، المعروف بقربه من ترامب،السعودية الإثنين من أنه إذا تأكد اغتيال الصحافي السعودي، فإن العواقب ستكون “مدمرة” على العلاقات بين الرياض وواشنطن، واعتبر أن على السعودية تقديم “إجابات صادقة”.

المصدر: الوكالة الفرنسية