استشهد ثلاثة مواطنين و أًصيب سبعة آخرون جلهم أطفال بغارات طيران العدوان وشظايا وقذائف المرتزقة في محافظتي الحديدة و لحج خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطِنَين اثنين وإصابة ثالث بغارة على مزرعة دواجن في منطقة التريبة بمديرية زبيد ، فيما أصيب ستة أطفال من أسرة واحدة بشظايا قذيفة في إحدى قرى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة .

وشن طيران العدوان غارة بالقرب من مجمع إخوان ثابت الصناعي بمديرية الحالي .

وأشار المصدر إلى تفاقم الوضع الإنساني في محافظة الحديدة جراء التصعيد العسكري للعدوان ، لافتاً إلى أن عدداً من المرضى والجرحى لم يتمكنوا من الوصول إلى مركز المحافظة بسبب الغارات المكثفة لطيران العدوان .

وذكر المصدر أن امرأة حامل استشهدت بقذائف مرتزقة العدوان على منازل المواطنين في منطقة الحيدين بمحافظة لحج .

وفي محافظة صعدة استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية ، وأطلق حرس الحدود السعودي نيران رشاشات على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مزرعة مواطن في منطقة آل الزماح بمديرية باقم ، وغارتين على مديرية الظاهر ومثلهما على مديرية كتاف وثلاث غارات على منطقة طخية بمديرية مجز .

المصدر: وكالة سبأ