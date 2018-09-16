تسبب وباء الكوليرا في زيمبابوي بوفاة 28 شخصا بحسب حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الاحد، مشيرة الى استخدام مضادات حيوية جديدة نظرا لان الادوية القديمة لم تعد فعالة.

وقال وزير الصحة اوباديا مويو “رغم انه ليس بامكاني القول انه تمت السيطرة على المرض في الوقت الراهن، الا اننا نتحرك بسرعة في كل أقاليم البلاد”.

وأضاف الوزير “لقد انتقلنا الى فئة ثانية من المضادات الحيوية ازيثروميسين بعدما استخدمنا في بادىء الامر فئة أولى – سيبروفلوكاسين وسيفترياكسون- أصبح المرض يتصدى لها”.

وأعلن مويو أنه “ستتم إزالة مكبات النفايات من مناطق شديدة الخطورة في هراري وكذلك سيتم إصلاح قنوات الصرف الصحي وتلقى بائعو المواد الغذائية الجوالون تعليمات بوقف عملهم”.

ونصحت اليونيسيف سكان زيمبابوي بغسل أيديهم بانتظام وشرب المياه العذبة النظيفة وغسل المنتجات الغذائية وطهو الطعام جيدا وتجنب المصافحات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية