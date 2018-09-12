تراجعت أسعار الذهب مع انخفاض اليوان وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية الصينية الأمريكية مما زاد تكلفة المعدن على المشترين بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

واجه الذهب مقاومة فنية قوية بعد أن فشل في اختراق مستوى 1200 دولار للأوقية (الأونصة) المهم يوم الثلاثاء.

وفي الساعة 0650 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة عند 1194.41 دولار للأوقية بعد أن نزل إلى أقل مستوياته منذ 24 أغسطس آب عندما سجل 1187.21 دولار يوم الثلاثاء.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1198.90 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز