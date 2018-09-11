أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الموقف الروسي والتركي حول سوريا لا يتطابق بشكل كامل.

وقال ريابكوف في حديث له الثلاثاء “تركيا شأنها شأن روسيا دولة لها مجموعة كبيرة من مصالحها الوطنية ولها أنهج مستدامة”، وتابع “ليس كل شي في موقفي بلدينا يتماثل بنسبة 100 بالمئة وهذا أمر طبيعي”.

وأضاف ريابكوف “لذلك تبرز الحاجة للدبلوماسية والسياسية وكذلك الدبلوماسية العسكرية لإيجاد قاسم مشترك وذلك ليس وفق مبدأ القاسم المشترك الأصغر بل وفقط مبدأ القاسم المشترك الأكبر وهذا ما نسعى إليه”.

المصدر: سبوتنيك