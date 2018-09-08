ألقى رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي السبت اللوم على الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد ان وصل التضخم في الارخبيل الاسيوي لأعلى مستوياته في تسع سنين ما أضر بصورة الرئيس صاحب الشعبية الكبيرة.

وردا على سؤال صحفي حول وصول معدلات التضخم إلى 6.4 بالمئة في آب/أغسطس الفائت لام دوتيرتي السياسات الاقتصادية لترامب. وقال للصحافيين “من بدأها. أميركا. عندما رفعت أميركا معدلاتها، الكل رفعوا معدلاتهم أيضا. وتابع “لان أميركا.. ترامب أراد ذلك. حتى ضرائب الإنتاج قاموا بزيادتها. حتى رسوم الاستيراد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية