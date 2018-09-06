رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقال لكاتب مجهول نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تحدث عن خلافات وصراع داخل الإدارة الأمريكية.

وكتب ترامب تغريدتين على تويتر، كانت الأولى عبارة عن كلمة واحدة هي: “خيانة؟”. كما قال في الأخرى “هل كلمة المسؤولين الكبار موجودة حقا، أم أن نيويورك تايمز أخفقت باعتمادها على مصدر زائف آخر؟”

وقال الكاتب المجهول في مقاله إن مسؤولين كبارا في إدارة ترامب، عبروا عن انزعاجهم الشديد من سلوك الرئيس “غير المنضبط” و”غير الأخلاقي” وإنهم يعملون بجد لإحباط ما يفعله الرئيس.

ونشرت الصحيفة مقال الكاتب المجهول، بعد يوم من نشر مقتطفات من كتاب يقول أن موظفي البيت الأبيض يناضلون باستمرار لكبح سلوك الرئيس السيء.

وجاء المقال بعنوان “أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب”، وأكد المسؤول الذي كتبه أنهم في الإدارة الأمريكية ملتزمون بأجندة الحزب الجمهوري، ولم يتحاوروا مع الديمقراطيين المعارضين.

لكنه كتب :”نعتقد أن واجبنا الأول هو حماية هذا البلد بينما يواصل الرئيس التصرف بطريقة تضر جمهوريتنا”.

وأضاف :”لهذا السبب تعهد عديد من المعينين في إدارة ترامب ببذل كل ما في وسعهم للحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية في الوقت الذي أجهضوا فيه دوافع السيد ترامب المضللة حتى يخرج من منصبه”.

المصدر: موقع بي بي سي