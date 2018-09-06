ارتفع الذهب يوم الخميس مدعوما بشراء حاضر وبقاء الدولار تحت ضغط لكن انخفاض اليوان وسط مخاوف من رسوم أمريكية وشيكة على الصين حد من مكاسب المعادن.

وفي الساعة 0649 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1197.38 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة لتسجل 1202 دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينس المحلل لدى ايه.ان.زد ”ضعف طفيف في الدولار الأمريكي أدى إلى انحسار بعض البيع (في الذهب) الذي شهدناه في وقت سابق من الأسبوع.“

وقال هاينس ”تدعم ذلك أيضا بمؤشرات إيجابية نسبيا لطلب حاضر، وبخاصة في الهند. يبدو أن ذلك عزز المعنويات قليلا هو الآخر“ مضيفا أن تراجع الدولار أكثر سيبقي على قوة الدفع في الذهب.

كان الذهب هوى أكثر من 12 بالمئة عن ذروة 1365.23 دولار المسجلة في أبريل نيسان. وأثارت المستويات الحالية شراء كبيرا في السوق الحاضرة ليس في الدول النشطة في شراء الذهب فحسب مثل الهند والصين بل وفي جنوب شرق آسيا لأغراض الاستثمار أيضا حسبما ذكر متعاملون ومحللون.

وارتفعت واردات الذهب الهندية لأكثر من مثليها في أغسطس آب لتسجل أعلى مستوياتها في 15 شهرا حيث شجعت الأسعار المنخفضة المصنعين على إعادة بناء مخزوناتهم.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.17 دولار. وسجل المعدن أدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف عند 13.97 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.

واستقر البلاتين عند 783 دولارا بينما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة مسجلا 973.50 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز