اعتبر مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله خلال كلمة القاها، في مكة المكرمة، امام الحجاج ان “الحوار هو السبيل الأفضل والطريق الاسلم بين المسلمين لان موسم الحج وفريضة الحج جعلها الله تعالى لكي تجتمع الامة في الكعبة الشريفة وترفع شعار الحوار بعيدا عن نقاط الخلاف التي تؤدي إلى الخصومة والتقاتل لان الخلاف والتقاتل يؤخر مسيرة الامة الحضارية ويضعف الدين ويقلل من هيبة الرسالة امام الخصوم والأعداء الذين يعتدون يوميا على المسلمين في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين”.

وأشار الشيخ عبدالله الى “أهمية أن يتمتع الحج بهذه العبادة والفريضة المميزة بالسلوك العام والأخلاقي المميز الذي يعكس الصورة الحقيقية لمناسك وتعاليم الحج وتعاليم الدين الحقيقي لان الدين والرسالات السماوية كافة دعت إلى التلاقي والحوار الهادف والبناء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام