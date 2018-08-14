تراجع البيزوس الارجنتيني بنسبة 3% مقابل الدولار الاميركي بين الجمعة والاثنين، ليكون قد خسر من قيمته 9.74% في اسبوعين.

وسارعت الحكومة الاثنين الى إصدار قرار قضى بـ”وقف بيع الدولار” لتهدئة الاسواق والحد من تراجع قيمة البيزوس.

ومنذ مطلع السنة فقد البيزوس الارجنتيني 40 % من قيمته مقابل الدولار الاميركي.

وساهم رفع معدل الفوائد في الولايات المتحدة، مع انهيار الليرة التركية، في انخفاض البيزوس، وخصوصا أن الاقتصاد في الارجنتين ليس في وضع مريح.

وتم تبادل الدولار الاثنين بـ30.80 بيزوسا، ليتجاوز للمرة الاولى عتبة الثلاثين بيزوسا.

وكانت الارجنتين وقعت عقدا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 50 مليار دولار، بهدف تعزيز الاقتصاد ووقف تدهور العملة والحد من ارتفاع نسبة التضخم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية