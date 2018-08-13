أمل النائب اللبناني طوني فرنجية ان تتشكل الحكومة العتيدة قريبا.

موقف فرنجية جاء الاثنين خلال زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في الديمان، حيث جرى عرض للاوضاع العامة في البلاد لا سيما موضوع التأخير في تشكيل الحكومة وتداعيات ذلك على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وقال فرنجية “الزيارة للبطريرك الراعي واجب نقوم بها في كل عام حين يكون صاحب الغبطة في الديمان وهذا المقر هو مقر لجميع اللبنانيين”، وتابع “قد تباحثنا في تعثر تشكيل الحكومة واستمعنا الى آراء البطريرك ونأمل ان تبصر الحكومة العتيدة النور قريبا وعرضنا للاوضاع المعيشية كما وضعناه في اجواء الاعمال التي نقوم بها في المجلس النيابي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام