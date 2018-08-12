دعا وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إلى “الإسراع في تشكيل حكومة، تعكس نتائج الانتخابات النيابية، ويشترك فيها أغلب القوى السياسية في البلد”، طالبا من الشركاء في الوطن عدم إضاعة الوقت “في نقاشات عقيمة حول الأحجام وحول الحقائق، ووضع قاعدة واضحة تخرجنا جميعا من أزمة المواقف”، مؤكدا “لا أريد أن أعمم قلقا حول الوضع المالي، لكن بالتأكيد لا يمكن أن نستمر أكثر في منطق المراوحة”.

وخلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية والإجازات الجامعية، الذي أقامته بلدية الطيبة في قضاء مرجعيون في ساحة القصر البلدي، قال خليل “علينا أن نسرع وبشكل جدي في تشكيل حكومة قوية وقادرة، تعكس في تمثيلها نتائج الانتخابات النيابية. حكومة وحدة وطنية حقيقية يشترك فيها أغلب القوى السياسية في البلد. تكون ليس فقط ملتقى للحوار ومركزا لاتخاذ القرار الإصلاحي، في هذا البلد على مستوى المؤسسات السياسية، وعلى مستوى اتخاذ القرار في الشأن الاجتماعي والاقتصادي”.

أضاف “نقول لكل الشركاء في الوطن، الوقت ليس وقتا يمكن أن نضيعه في نقاشات عقيمة حول الأحجام وحول الحقائق. فلنضع قاعدة واضحة تخرجنا جميعا من أزمة المواقف ونخرج بحكومة في أسرع وقت، تضع يدها على كل الملفات. على الملف الاقتصادي والاجتماعي والمالي بالدرجة الأولى، وهو ملف يستوجب عناية فائقة، حيث نمر بمرحلة دقيقة على هذا الصعيد”.

وتابع “لا أريد أن أعمم قلقا حول الوضع المالي، لكن بالتأكيد لا يمكن أن نستمر أكثر في منطق المراوحة، والمراوحة تقتل الوقت وتقتل الأمل، وعندما يقتل الأمل تتراجع إرادة الناس في أن يجددوا انتماءهم، وأن يجددوا عطاءهم بالشكل الذي يطلق دورة الحياة والاقتصاد لدينا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام