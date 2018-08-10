كشف نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، متحدّثًا حول تفاصيل خطط الولايات المتحدة الأميركية لإنشاء قوة فضائية يمكن أن تصبح الفرع السادس من الجيش الأميركي، أنّ “الوقت حان للاستعداد لساحة المعركة المقبلة”، مؤكّدًا “رغبة الإدارة الأميركية في تطبيق هذه الخطة عام 2020 في نهاية الولاية الرئاسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب”.

وركّز بنس أمام عسكريين في البنتاغون، على أنّ “الوقت حان لكتابة فصل جديد في تاريخ قواتنا المسلّحة والاستعداد لساحة المعركة المقبلة، حيث سيدعى الأميركيون، وهم الأفضل والأكثر شجاعة، إلى تجنّب موجة جديدة من التهديدات لشعبنا وأمتنا والتغلّب عليها”، موضحًا أنّ “التحضيرات جارية لتكون هذه القوة الفضائية الفرع السادس للقوات المسلّحة”.

وفي حزيران الماضي، أمر ترامب بإنشاء قوة فضائية، مشيرًا إلى أنّ “البنتاغون يحتاجها لمعالجة نقاط الضعف في مجال الفضاء وتأكيد هيمنة الولايات المتحدة”.

المصدر: وكالات