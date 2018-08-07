عناوين الصحف اللبنانية

* الأخبار

– “حماس” تسمع مُعارضيها: بنود الورقة المصرية للمصالحة

– بري ونصرالله: ممنوع الإشتباك

– محاصصة ثلاثية ترث الدولة في دير عمار

‫

– كيف قادت المقاومة حرب 2006؟

* البناء

– واشنطن تبدأ العقوبات على إيران وترامب يكرّر الدعوة للتفاوض… وروحاني يستغرب الجمع بينهما

– أمل وحزب الله لتأكيد الحلف المتين… ولقاء الأحزاب يحمّل 14 آذار التعطيل الحكومي

– عون يضع الحريري بين اعتماد النسبية في التأليف أو حكومة أغلبية… ويستغرب التأخير

* الجمهورية

– عون: سقط “تفاهم معراب”

– ميراي عون: لا أحد يرث الجنرال

– حكومة على حافة صدام مُحتمل

– موانع خارجية تقطع طريق القوات الى “الخارجية”

– ترامب: منفتح على اتفاق نووي جديد

* اللواء

– “البرودة الرئاسية” تتحوّل إلى خلاف ظاهر.. وموقف للحريري اليوم

– “الثنائي” يلملم الخلاف الكهربائي.. وسلامة يربط استقرار الليرة بالإصلاحات

– السعودية تقطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع كندا ردا على تدخلاتها

– ترامب يخيّر إيران: العزلة أو تغيير السلوك

* الديار

– ماكرون «ينصح» الحريري «بترتيب» العلاقات مع دمشق: إقبلوا «الوسيط» الروسي قبل دخول طهران على «الخط»!

– “تبريد كهربائي”.. «مُراوحة حكوميّة» و«التوطين قنبلة موقوتة»؟

* المستقبل

– بولتون: غلق مضيق هرمز سيكون أكبر خطأ ترتكبه طهران

– ترامب يطلق الحرب الاقتصادية على ايران

– السعودية تقطع التعاملات مع كندا: نرفض التدخل في شؤوننا

– هدنة غزة لا تزال في أول الطريق

اسرار الصحف اللبنانية

* النهار‎



– تقدّم عميد في الجامعة اللبنانيّة باستقالته رفضاً للتحوّل شاهد زور على ما يجري لكن رئيس الجامعة رفضها بحجّة أن ‏لا إمكان لتعيين بديل مع حكومة تصريف أعمال‎.

– لا تزال سيارات تجول في شوارع العاصمة والمناطق بدون لوحة أرقام ولا تعمل قوى الأمن الداخلي على توقيفها فيما ‏تسجّل مخالفة ومحضر ضبط بحق سائق لم يضع حزام الأمان‎.

– تعمد مصارف الى فرض خدمات جديدة على زبائنها ثم تطلب منهم الحضور للتوقيع إذا أرادوا الغاءها في مقابل ‏دولارين أو أكثر‎.‎

* البناء‎

– نبّه خبراء اقتصاديون من استمرار “الكربجة” الحاصلة على المستوى السياسي، وتحديداً تأخير تشكيل الحكومة، ‏الأمر الذي يرفع منسوب عدم اليقين الداخلي، في ظلّ عدم الاستقرار الإقليمي. ولفت الخبراء إلى أنّ المؤشرات ‏الاقتصادية بدأت تظهر السلبيات الناتجة عن ذلك، آملين أن يحدث تغيّر ما في المناخ السياسي، على الأقلّ مع تشكيل ‏الحكومة الجديدة والتعامل الجادّ مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة‎.

– قالت مصادر في المعارضة السورية في اسطمبول إن الأتراك أبلغوا الفصائل المسلحة العاملة في إدلب أن الحل ‏السياسي والأمني سيبدأ بعناوين عزل جبهة النصرة والقبول بتسليم الطريق الدولي حتى الحدود التركية للجيش ‏السوري والذهاب إلى حوار لتشكيل حكومة موحّدة‎.‎

* الجمهورية‎



– بدأ التداول في الكواليس باسم خلف قائد الدرك جوزف الحلو الذي تنتهي مهامه في 3 أيلول المقبل، ويتردّد ان الاسم ‏الأوفر حظاً للمنصب يحظى بدعم رئيس الجمهورية والبطريرك مار بشاره بطرس الراعي‎.

– تعرض أحد المسؤولين لتوبيخ من مرجع ديني نتيجة تقاعسه في مسؤولياته بعدما كان المرجع نفسه قد دعمه في ‏الوصول إلى منصبه‎.

– ارتفع منسوب سوء العلاقة بين وزير سيادي ووزير سيادي آخر ليصل الى المستوى الشخصي والاجتماعي بينهما‎.‎

* اللواء‎

– يرفض مسؤول كبير مجرَّد الإجتماع مع نواب محسوبين على جهة معينة سياسياً، وعدم إعطاء هذا الفريق أية صفة ‏تسمح له بالمطالبة بحقيبة‎.

– إتفق أطراف ثلاثة من توجه سياسي معروف على التنسيق، وعدم التنازل عن أي موقف معلن، إلى درجة وصف هذا ‏الموقف بالمتصلب‎..

– يُهدّد رئيس حزب مسيحي باللجوء إلى أوراق لم يستخدمها بعد منعاً لهضم حقوقه في الوزارة المقبلة.

المصدر: صحف