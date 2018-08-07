عناوين الصحف اللبنانية
* الأخبار
– “حماس” تسمع مُعارضيها: بنود الورقة المصرية للمصالحة
– بري ونصرالله: ممنوع الإشتباك
– محاصصة ثلاثية ترث الدولة في دير عمار
– كيف قادت المقاومة حرب 2006؟
* البناء
– واشنطن تبدأ العقوبات على إيران وترامب يكرّر الدعوة للتفاوض… وروحاني يستغرب الجمع بينهما
– أمل وحزب الله لتأكيد الحلف المتين… ولقاء الأحزاب يحمّل 14 آذار التعطيل الحكومي
– عون يضع الحريري بين اعتماد النسبية في التأليف أو حكومة أغلبية… ويستغرب التأخير
* الجمهورية
– عون: سقط “تفاهم معراب”
– ميراي عون: لا أحد يرث الجنرال
– حكومة على حافة صدام مُحتمل
– موانع خارجية تقطع طريق القوات الى “الخارجية”
– ترامب: منفتح على اتفاق نووي جديد
* اللواء
– “البرودة الرئاسية” تتحوّل إلى خلاف ظاهر.. وموقف للحريري اليوم
– “الثنائي” يلملم الخلاف الكهربائي.. وسلامة يربط استقرار الليرة بالإصلاحات
– السعودية تقطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع كندا ردا على تدخلاتها
– ترامب يخيّر إيران: العزلة أو تغيير السلوك
* الديار
– ماكرون «ينصح» الحريري «بترتيب» العلاقات مع دمشق: إقبلوا «الوسيط» الروسي قبل دخول طهران على «الخط»!
– “تبريد كهربائي”.. «مُراوحة حكوميّة» و«التوطين قنبلة موقوتة»؟
* المستقبل
– بولتون: غلق مضيق هرمز سيكون أكبر خطأ ترتكبه طهران
– ترامب يطلق الحرب الاقتصادية على ايران
– السعودية تقطع التعاملات مع كندا: نرفض التدخل في شؤوننا
– هدنة غزة لا تزال في أول الطريق
اسرار الصحف اللبنانية
* النهار
– تقدّم عميد في الجامعة اللبنانيّة باستقالته رفضاً للتحوّل شاهد زور على ما يجري لكن رئيس الجامعة رفضها بحجّة أن لا إمكان لتعيين بديل مع حكومة تصريف أعمال.
– لا تزال سيارات تجول في شوارع العاصمة والمناطق بدون لوحة أرقام ولا تعمل قوى الأمن الداخلي على توقيفها فيما تسجّل مخالفة ومحضر ضبط بحق سائق لم يضع حزام الأمان.
– تعمد مصارف الى فرض خدمات جديدة على زبائنها ثم تطلب منهم الحضور للتوقيع إذا أرادوا الغاءها في مقابل دولارين أو أكثر.
* البناء
– نبّه خبراء اقتصاديون من استمرار “الكربجة” الحاصلة على المستوى السياسي، وتحديداً تأخير تشكيل الحكومة، الأمر الذي يرفع منسوب عدم اليقين الداخلي، في ظلّ عدم الاستقرار الإقليمي. ولفت الخبراء إلى أنّ المؤشرات الاقتصادية بدأت تظهر السلبيات الناتجة عن ذلك، آملين أن يحدث تغيّر ما في المناخ السياسي، على الأقلّ مع تشكيل الحكومة الجديدة والتعامل الجادّ مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
– قالت مصادر في المعارضة السورية في اسطمبول إن الأتراك أبلغوا الفصائل المسلحة العاملة في إدلب أن الحل السياسي والأمني سيبدأ بعناوين عزل جبهة النصرة والقبول بتسليم الطريق الدولي حتى الحدود التركية للجيش السوري والذهاب إلى حوار لتشكيل حكومة موحّدة.
* الجمهورية
– بدأ التداول في الكواليس باسم خلف قائد الدرك جوزف الحلو الذي تنتهي مهامه في 3 أيلول المقبل، ويتردّد ان الاسم الأوفر حظاً للمنصب يحظى بدعم رئيس الجمهورية والبطريرك مار بشاره بطرس الراعي.
– تعرض أحد المسؤولين لتوبيخ من مرجع ديني نتيجة تقاعسه في مسؤولياته بعدما كان المرجع نفسه قد دعمه في الوصول إلى منصبه.
– ارتفع منسوب سوء العلاقة بين وزير سيادي ووزير سيادي آخر ليصل الى المستوى الشخصي والاجتماعي بينهما.
* اللواء
– يرفض مسؤول كبير مجرَّد الإجتماع مع نواب محسوبين على جهة معينة سياسياً، وعدم إعطاء هذا الفريق أية صفة تسمح له بالمطالبة بحقيبة.
– إتفق أطراف ثلاثة من توجه سياسي معروف على التنسيق، وعدم التنازل عن أي موقف معلن، إلى درجة وصف هذا الموقف بالمتصلب..
– يُهدّد رئيس حزب مسيحي باللجوء إلى أوراق لم يستخدمها بعد منعاً لهضم حقوقه في الوزارة المقبلة.
المصدر: صحف