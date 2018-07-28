أصيب أربعة مواطنين أفغان السبت، في هجوم على مركز طبي وسط مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان. وأفاد الناطق باسم حاكم ولاية ننغرهار عطا الله خوجياني، في بيان، بـوقوع “هجوم على مركز طبي لتدريب “القابلات” في الدائرة الأمنية الثالثة وسط مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان”. وفي تطور لاحق أعلنت الشرطة الأفغانية، حسب وكالة بجواك، “إصابة أربعة أفغان في الهجوم”. والهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات أوقعت عشرات الضحايا في مدينة جلال اباد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ولم يصدر إعلان للمسؤولية حتى الآن، لكن تنظيم “داعش” أعلن مسؤوليته عن هجمات في الآونة الأخيرة وله معقل في إقليم ننغرهار المجاور على الحدود مع باكستان. وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر أيار/مايو الماضي، ارتفاعاً ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وأخرى من حلف شمال الأطلسي الناتو، في إطار مهمة “الدعم الحازم” ومسلحي حركة طالبان الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم الخندق.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية